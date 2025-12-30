Беларусь и Казахстан намерены наращивать взаимодействие в политической и торгово-экономической сферах

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь Алексей Богданов встретился с министром иностранных дел Республики Казахстан Ермеком Кошербаевым. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.
Стороны подвели итоги белорусско-казахстанского сотрудничества в 2025 году, обсудили актуальное состояние и перспективы взаимодействия на следующий год.
Министр иностранных дел Казахстана положительно охарактеризовал решение правительства Республики Беларусь расширить дипломатическое присутствие в Казахстане за счет открытия генерального консульства в г. Алматы.
Собеседники с удовлетворением отметили положительную динамику развития белорусско-казахстанских отношений, а также имеющийся значительный потенциал для дальнейшего наращивания взаимодействия в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. -0-