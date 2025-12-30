Беларусь и Казахстан намерены наращивать взаимодействие в политической и торгово-экономической сферах

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь Алексей Богданов встретился с министром иностранных дел Республики Казахстан Ермеком Кошербаевым. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.