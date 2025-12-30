Минтруда сказало, что белорусы будут отдыхать 12 дней в январе 2026 года

Но если сокращение в предпраздничный день невозможно, эта переработка должна быть компенсирована дополнительным отдыхом или повышенной оплатой как сверхурочная работа. Кроме того, праздничные нерабочие дни, приходящиеся на период трудового отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются и не оплачиваются.