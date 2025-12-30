Минтруда сказало, что белорусы будут отдыхать 12 дней в январе 2026 года

Министерство труда и социальной защиты Беларуси сообщило, как и сколько белорусы будут работать и отдыхать в январе 2026 года.
Из 31 январского дня нерабочих дней (праздники и выходные) набирается 12, а рабочих — 19. Первый месяц года начнется с больших выходных: с 1 по 4 января. А 7 января, в среду, православные встретят Рождество Христово. Следует учесть, что вторник 6 января — предпраздничный день.
Минтруда сообщает также, что если вы работаете, например, на 0,5 ставки, то в предпраздничный день (6 января) ваше рабочее время сокращается не на целый час, а пропорционально — на 30 минут.
Но если сокращение в предпраздничный день невозможно, эта переработка должна быть компенсирована дополнительным отдыхом или повышенной оплатой как сверхурочная работа. Кроме того, праздничные нерабочие дни, приходящиеся на период трудового отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются и не оплачиваются.
Прочитайте, что Белстат обнародовал зарплаты в самой высокооплачиваемой отрасли в Беларуси.
Тем временем ГАИ предупредила об ограничении движения в центре Минска в новогоднюю ночь.
Кроме того, мы собрали информацию про Новый год 2026 в Минске и по всей Беларуси: программа мероприятий на 31 декабря и 1 января, где встретить и куда сходить.