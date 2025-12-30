Банковский процессинговый центр о техническом сбое: балансы актуализированы, операции доступны в штатном режиме

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Балансы держателей карт ОАО «АСБ Беларусбанк» актуализированы, операции доступны в штатном режиме. В Банковском процессинговом центре рассказали о причинах технического сбоя, передает корреспондент БЕЛТА.
Как отметил генеральный директор ОАО «Банковский процессинговый центр» Александр Сотников, сегодня на программно-аппаратном комплексе Банковского процессингового центра произошел технический сбой.
«Действительно, определенная часть держателей карточек ОАО “АСБ Беларусбанк” (и это совсем небольшой процент от общего количества держателей карт) увидели некорректные остатки на своих картах. Мы предприняли все необходимые усилия для того, чтобы скорректировать их, прекрасно понимая, что даже небольшое количество наших сограждан испытывают неудобство, что особенно неприятно накануне новогодних праздников», — рассказал Александр Сотников.
Все балансы по карточкам ОАО «АСБ Беларусбанк» приведены в актуальное состояние, операции с их использованием осуществляются в штатном режиме.
Александр Сотников также подчеркнул, что в настоящее время специалистами центра и ОАО «АСБ Беларусбанк» проводятся масштабные изменения, связанные со сменой процессингового решения, и эти работы могли стать причиной технического сбоя.
«Мы стараемся, чтобы это было незаметно с точки зрения потребителей, но, к сожалению, бывают такого рода технические сбои. И мы предприняли все необходимые действия, чтобы этот сбой максимально быстро минимизировать», — отметил он. -0-