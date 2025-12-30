Банковский процессинговый центр о техническом сбое: балансы актуализированы, операции доступны в штатном режиме

«Действительно, определенная часть держателей карточек ОАО “АСБ Беларусбанк” (и это совсем небольшой процент от общего количества держателей карт) увидели некорректные остатки на своих картах. Мы предприняли все необходимые усилия для того, чтобы скорректировать их, прекрасно понимая, что даже небольшое количество наших сограждан испытывают неудобство, что особенно неприятно накануне новогодних праздников», — рассказал Александр Сотников.