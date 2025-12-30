Вторая партия техники «АМКОДОР» передана в Никарагуа

В порт Коринто Никарагуа доставлена вторая партия техники «АМКОДОР». В поставку вошли 4 фронтальных погрузчика «АМКОДОР 352», 8 экскаваторов-погрузчиков «АМКОДОР 732» и 24 погрузчика с бортовым поворотом «АМКОДОР 211». Выгрузка из контейнеров завершена — техника проходит сборку и наладку и скоро будет готова к работе.