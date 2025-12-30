30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси запущен новый инструмент для содействия международной торговле — платформа «Одно окно ВЭД». Национальный центр маркетинга создал единую экосистему, где собраны все ресурсы для участников внешнеэкономической деятельности, сообщили БЕЛТА в центре.
Платформа «Одно окно ВЭД» предоставляет бизнесу всю необходимую информацию для международной торговли в единой экосистеме. Доступны цепочка действий экспортера, условия доступа на внешние рынки, решения по логистике и финансам, меры господдержки, аналитика и другие ресурсы. Предоставлена полная информация по административным процедурам и бизнес-действиям — от цифровых сервисов до инструкций по офлайн-шагам. Возможна прямая коммуникация с экспертами через форму обратной связи, работа с актуальными базами данных и поиск партнеров.
Это решение полезно производителям, планирующим первые экспортно-импортные сделки, опытным экспортерам и импортерам, ищущим новые рынки, а также предпринимателям, масштабирующим бизнес за рубежом. -0-