В Беларуси запущен новый инструмент для содействия международной торговле

Платформа «Одно окно ВЭД» предоставляет бизнесу всю необходимую информацию для международной торговли в единой экосистеме. Доступны цепочка действий экспортера, условия доступа на внешние рынки, решения по логистике и финансам, меры господдержки, аналитика и другие ресурсы. Предоставлена полная информация по административным процедурам и бизнес-действиям — от цифровых сервисов до инструкций по офлайн-шагам. Возможна прямая коммуникация с экспертами через форму обратной связи, работа с актуальными базами данных и поиск партнеров.