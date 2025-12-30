Депутат пояснила планируемые новации в деятельности филиалов иностранных банков в Беларуси

Проект закона «Об изменении Закона Республики Беларусь “О валютном регулировании и валютном контроле” сейчас находится в Палате представителей. Законопроект разработан для установления правового регулирования отношений, связанных с деятельностью филиалов иностранных банков на территории Беларуси при проведении ими операций с валютными ценностями и валютно-обменных операций. Подробнее о сути новаций рассказала БЕЛТА депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александра Михеенко.
Депутат пояснила, чем обусловлена необходимость корректировки правового регулирования.
Согласно ст. 91 Банковского кодекса Республики Беларусь в редакции закона № 312-З от 13 ноября 2023 года «Об изменении кодексов» иностранный банк вправе открывать на территории Беларуси представительства и (или) филиалы. Представительство или филиал иностранного банка не являются юридическими лицами и ведут свою деятельность на основании положений о них, утверждаемых открывшим их банком.
При этом установлено, что представительство иностранного банка не имеет права осуществлять банковские операции и иную деятельность, предусмотренные ст. 14 Банковского кодекса, за исключением осуществления защиты и представительства интересов создавшего его иностранного банка, в том числе оказания консультационных и (или) информационных услуг.
Для установления правового регулирования при проведении филиалами иностранных банков на территории Беларуси операций с валютными ценностями и валютно-обменных операций вносится ряд изменений в закон № 226-З от 22 июля 2003 года «О валютном регулировании и валютном контроле».
Во-первых, уточнен понятийный аппарат указанного закона в части терминов «валютные операции» и «иностранный банк».
Во-вторых, корректируются положения закона с учетом статей Гражданского кодекса Беларуси, поскольку исключительное право на объект интеллектуальной собственности также относится к имущественным правам.
В-третьих, предусматривается, что зачисление валютной выручки на счет юридического лица — резидента, открытый в филиале иностранного банка на территории Беларуси, является соблюдением требования о репатриации денежных средств. Такая новация позволит обеспечивать выполнение юридическими лицами — резидентами требование о репатриации валютной выручки в Беларусь, а также создает равные условия обслуживания юридических лиц — резидентов в белорусских банках и филиалах иностранных банков.
Проект закона содержит еще ряд изменений, направленных на совершенствование отдельных положений закона № 226−3, исключающих неоднозначность их толкования с учетом наработанной практики и анализа поступающих в Национальный банк обращений физических и юридических лиц, банков, относящихся к предмету правового регулирования проекта закона.
По словам Александры Михеенко, с принятием проекта закона будет расширен доступ белорусских организаций к преимуществам использования счетов, открываемых ими в филиалах иностранных банков. Речь идет о возможности планирования финансовых потоков и других преимуществах.
Кроме того, новации направлены на улучшение делового климата, увеличение прозрачности совершаемых экономическими субъектами и гражданами валютных операций, а также на достижение целей устойчивого развития, таких как содействие неуклонному, всеохватывающему и устойчивому экономическому росту, снижение уровня неравенства внутри стран и между ними.
