Депутат пояснила планируемые новации в деятельности филиалов иностранных банков в Беларуси

Согласно ст. 91 Банковского кодекса Республики Беларусь в редакции закона № 312-З от 13 ноября 2023 года «Об изменении кодексов» иностранный банк вправе открывать на территории Беларуси представительства и (или) филиалы. Представительство или филиал иностранного банка не являются юридическими лицами и ведут свою деятельность на основании положений о них, утверждаемых открывшим их банком.