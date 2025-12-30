Свыше 900 компаний присоединились к соглашению для роста продаж белорусских товаров

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше 900 субъектов хозяйствования присоединились к соглашению о сотрудничестве в области повышения эффективности продаж товаров отечественного производства, которое действует с апреля 2025 года. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
К подписавшим соглашение добавились Министерство сельского хозяйства и продовольствия и Государственный комитет по стандартизации.
Среди новых участников сеть «Мак.бай», РУП «Белмедтехника», фармацевтические организации ОДО «Тишас» и ООО «ГратиаФарм», а также ООО «Плэй хард» («Три цены»), ООО «Детмир БЕЛ», ООО «Астомстрой», ТД «Ивушка», КСУП «Воронецкий», ОДО «Белита-Витэкс-Брест», ООО «Голд оптик», ОАО «БАЗА БЕЛЗООВЕТСНАБ», ООО «Еврозапчасть», ТУП «Бобруйский рынок» и др.
Также присоединились производители — ОАО «Интеграл» — управляющая компания холдинга «Интеграл», ОАО «Савушкин продукт», ОАО «Городейский сахарный комбинат», ОАО «Гомельский мясокомбинат», ОАО «Гомельдрев», СООО «Мебель-Неман», СООО «ЗОВ-ПЛИТА», ОАО «Агро-Мотоль», ОАО «Гронитекс».
Присоединяются и субъекты среднего и малого бизнеса, индивидуальные предприниматели. -0-