Свыше 900 компаний присоединились к соглашению для роста продаж белорусских товаров

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше 900 субъектов хозяйствования присоединились к соглашению о сотрудничестве в области повышения эффективности продаж товаров отечественного производства, которое действует с апреля 2025 года. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.