Банк России сделал экономический прогноз на 2026 год

ЦБ РФ утверждает, что экономическая ситуация в целом позитивная.
Экономика России вырастет на 0,5−1,5% в 2026 году, после чего темпы ее роста начнут ускоряться. Такой прогноз на 2026 год опубликовал Банк России в макроэкономическом обзоре.
«Цены будут расти медленнее, чем сейчас, ставки по кредитам станут более умеренными, а людям и бизнесу станет проще строить планы и думать о будущем. Устойчивое замедление инфляции позволит нам постепенно снизить ключевую ставку до нейтральных значений», — спрогнозировал ЦБ РФ.
В документе также указано, что к концу следующего года инфляция, по оценке ЦБ, замедлится до 4−5% годовых и в дальнейшем закрепится вблизи целевого уровня 4%. А понижение ключевой ставки будет аккуратным и постепенным, добавили в регуляторе.
ЦБ напоминает, что ключевая ставка сейчас составляет 16% годовых. ВВП страны в третьем квартале 2025 года увеличился на 0,6% в годовом выражении. До этого экономика росла на 1,1% во втором квартале и на 1,4% в первом.