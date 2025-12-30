Ричмонд
Disney оштрафовали на $10 млн за нарушение закона о конфиденциальности

Компания Walt Disney выплатит 10 млн долларов в качестве штрафа за нарушение закона о конфиденциальности в отношении детей в интернете.

Источник: Аргументы и факты

Компания Walt Disney выплатит штраф в 10 млн долларов из-за нарушения закона о конфиденциальности в отношении детей в интернете (COPPA).

Как сообщили в Минюсте США, Disney и ее подрядчики не уточняли, что размещаемый в YouTube контент предназначен для детей, таким образом, незаконно собирая данные о детях без уведомления и согласия родителей для целевой рекламы.

Отмечается, что в дополнение к штрафу компании будет запрещено осуществлять деятельность на YouTube в нарушение COPPA. Также должна быть создана программа, которая обеспечит надлежащее соблюдение закона в будущем.

В сентябре 2025 года комиссия по ценным бумагам США обвинила Disney в намеренном неразмещении детской маркировки на видео. Тогда компании также был выписан штраф на 10 млн долларов.