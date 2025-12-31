Нацбанк увеличил курс доллара и курс евро на 31 декабря перед Новым годом

В сравнении с курсами валют, действовавшими во вторник, 30 декабря, курс евро и курс доллара стали выше перед Новым годом в среду, 31 декабря, а курс российского рубля уменьшился. Заметнее при этом изменился в сторону понижения курс российского рубля.