Нацбанк увеличил курс доллара и курс евро на 31 декабря перед Новым годом

Национальный банк скорректировал курсы валют на 31 декабря, среду. Так, в последний день уходящего года курс доллара и курс евро стали выше, а курс российского рубля уменьшился.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на среду, 31 декабря, Национальным банком определены такие валютные курсы: 1 доллар США равен 2,9027 белорусского рубля, 1 евро — 3,4170 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7058 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, действовавшими во вторник, 30 декабря, курс евро и курс доллара стали выше перед Новым годом в среду, 31 декабря, а курс российского рубля уменьшился. Заметнее при этом изменился в сторону понижения курс российского рубля.
В денежном выражении курс доллара стал выше на 0,0102 белрубля, курс евро увеличился на 0,0111 белрубля, а курс российского рубля стал ниже на 0,0190 белрубля.
