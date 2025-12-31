«Людям и бизнесу станет проще»: Центробанк дал свой прогноз развития экономики в 2026 году

«Мы начали снижать ключевую ставку — с июня по декабрь она уменьшилась на 5 процентных пунктов, до 16% годовых. Курс на понижение ставки взят, но будет аккуратным и постепенным — по мере восстановления баланса между растущим спросом и производственными возможностями экономики. Устойчивое замедление инфляции позволит нам постепенно снизить ключевую ставку до нейтральных значений». — говорится в сообщении.