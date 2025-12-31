«Людям и бизнесу станет проще»: Центробанк дал свой прогноз развития экономики в 2026 году

Центробанк озвучил собственный прогноз развития экономики страны в наступающем году. При этом одним из главных пунктов стало снижение инфляции. Такие данные регулятор опубликовал в своем Telegram-канале.
По прогнозу экспертов Банка России, к концу 2026 года уровень инфляции в стране снизится до комфортных для экономики 4−5 процентов.
«Мы начали снижать ключевую ставку — с июня по декабрь она уменьшилась на 5 процентных пунктов, до 16% годовых. Курс на понижение ставки взят, но будет аккуратным и постепенным — по мере восстановления баланса между растущим спросом и производственными возможностями экономики. Устойчивое замедление инфляции позволит нам постепенно снизить ключевую ставку до нейтральных значений». — говорится в сообщении.
Итогом должно стать достижение уровня инфляции в 4−5 процентов к концу 2026 года. Как следствие — замедление роста цен и снижение ставок по кредитам.
«Людям и бизнесу станет проще строить планы и думать о будущем», — пообещал ЦБ.
При этом экономика страны продолжит тенденцию роста: вырастет на 0,5−1,5% в 2026 году, а в следующие годы рост ускорится.
Ранее KP.RU писал, что с января Центробанк в два раза увеличивает список признаков, по которым денежный перевод могут признать подозрительным.
Также озвучена стоимость одного пенсионного балла в 2026 году. Она составит 65,6 тысячи рублей.