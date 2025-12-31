Минэнерго РФ введет ограничения для бурятских и забайкальских майнеров крипты

Ограничения вводят для исключения рисков на энергосети регионов.
Запрет на майнинг криптовалют в Бурятии и Забайкальском крае, который сегодня действует только в осенне-зимний период, в ближайшее время переведут в круглогодичный режим. Об этом сообщило Минэнерго РФ.
«Сезонный запрет действует в отношении южных частей Республики Бурятия и Забайкальского края. Данный запрет в ближайшее время также будет скорректирован на круглогодичный. Введенные меры доказали свою эффективность для энергобезопасности», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В Минэнерго уточнили, что правительство ранее ограничило работу оборудования майнеров суммарной мощностью около 550 МВт в 13 регионах страны. Это позволило уменьшить нагрузку на энергосистему Сибири на 320 МВт и избежать веерных отключений в период пикового зимнего потребления. Ведомство увязывает расширение запрета в Бурятии и Забайкальском крае с тем же набором рисков — угрозой перебоев электроснабжения для населения и социально значимых объектов.
Минэнерго также напомнило, что с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года на федеральном уровне уже установлен полный запрет майнинга криптовалют в десяти субъектах: Дагестане, Северной Осетии, Ингушетии, Чечне, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Аналогичный сезонный запрет на юге Иркутской области ранее также заменили на круглогодичный из-за устойчивого дефицита мощности.