Минэнерго РФ введет ограничения для бурятских и забайкальских майнеров крипты

В Минэнерго уточнили, что правительство ранее ограничило работу оборудования майнеров суммарной мощностью около 550 МВт в 13 регионах страны. Это позволило уменьшить нагрузку на энергосистему Сибири на 320 МВт и избежать веерных отключений в период пикового зимнего потребления. Ведомство увязывает расширение запрета в Бурятии и Забайкальском крае с тем же набором рисков — угрозой перебоев электроснабжения для населения и социально значимых объектов.