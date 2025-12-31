В Тюмени упал спрос на покупку готового бизнеса в 2025 году

Лидером по доле спроса в 2025 году стал готовый бизнес в сфере общественного питания — на него пришлось 19% всех запросов тюменцев. Аналитики поясняют, что сегмент удерживает первое место за счет повседневного спроса и возможности быстро запускать проекты в популярных форматах — кафе у дома, небольших точек быстрого питания и кофеен. На втором месте по интересу покупателей — бизнес, связанный с пунктами выдачи заказов, с долей 15% запросов. Третью позицию занял торговый сектор, на который пришлось 14% спроса на готовый бизнес в городе.