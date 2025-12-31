В Тюмени упал спрос на покупку готового бизнеса в 2025 году

Спрос на готовый бизнес в сфере общепита остается высоким.
В 2025 году интерес к покупке готового бизнеса в Тюмени сократился на 10% по сравнению с 2024-м. Об этом сообщили аналитики сервиса «Авито Бизнес 360» со ссылкой на собственное исследование. Эксперты изучили сделки и запросы пользователей в городе за 2024 и 2025 годы и зафиксировали замедление активности покупателей.
«В 2025 году в сравнении с 2024-м в Тюмени на 10% снизился спрос на покупку готового бизнеса. В условиях высокой ключевой ставки бизнес реже привлекает заемные средства и менее активно инвестирует в новые дела, поэтому часть потенциальных покупателей предпочла отложить сделки или сосредоточиться на развитии текущих проектов», — сообщили в «Авито Бизнес 360», данные которого также приводит РБК Тюмень.
При этом эксперты отмечают, что снижение спроса затронуло рынок неравномерно: в ряде направлений зафиксирован заметный рост интереса. В сегменте ИТ-активов спрос на покупку готового бизнеса в Тюмени увеличился в 2,3 раза по сравнению с прошлым годом. Вдвое вырос интерес к арендному бизнесу — к таким объектам относятся готовые проекты, приносящие стабильный доход от сдачи недвижимости в аренду. Сегмент пунктов выдачи заказов (ПВЗ) показал прирост спроса на 40%.
Лидером по доле спроса в 2025 году стал готовый бизнес в сфере общественного питания — на него пришлось 19% всех запросов тюменцев. Аналитики поясняют, что сегмент удерживает первое место за счет повседневного спроса и возможности быстро запускать проекты в популярных форматах — кафе у дома, небольших точек быстрого питания и кофеен. На втором месте по интересу покупателей — бизнес, связанный с пунктами выдачи заказов, с долей 15% запросов. Третью позицию занял торговый сектор, на который пришлось 14% спроса на готовый бизнес в городе.
Ранее в Тюменской области фиксировался резкий рост самозанятости: с 2022 года число работающих на себя увеличилось почти в три раза — с 67 до 193 тысяч человек, при этом количество субъектов МСП выросло с 68 до 78 тысяч. В департаменте инвестполитики объясняли, что тюменцев привлекают простая система налогообложения и возможность легализовать доходы.