В Челябинске выставили на продажу популярный мебельный магазин

В центре Ленинского района Челябинска продается магазин мебели, который пользуется популярностью у горожан. Об этом говорится в объявлении.

Мебельный центр ищет нового хозяина.

«Трехэтажный мебельный магазин продается на улице Дзержинского, 110/1. Цена — 116 000 000 рублей», — сообщается на сайте «Циан». Уточняется, что здание предлагается вместе с земельным участком девять соток.

Ранее появлялась информация о продаже готового бизнеса в центре Челябинска. Так, на улице Воровского выставляли на продажу бистро с паназиатской кухней за 1,1 млн рублей, а также сообщалось о реализации нескольких ресторанов по цене от 4 до 7,5 млн рублей и популярного развлекательного центра.