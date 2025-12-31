В Челябинске выставили на продажу популярный мебельный магазин

Мебельный центр ищет нового хозяина.
В центре Ленинского района Челябинска продается магазин мебели, который пользуется популярностью у горожан. Об этом говорится в объявлении.
«Трехэтажный мебельный магазин продается на улице Дзержинского, 110/1. Цена — 116 000 000 рублей», — сообщается на сайте «Циан». Уточняется, что здание предлагается вместе с земельным участком девять соток.
Ранее появлялась информация о продаже готового бизнеса в центре Челябинска. Так, на улице Воровского выставляли на продажу бистро с паназиатской кухней за 1,1 млн рублей, а также сообщалось о реализации нескольких ресторанов по цене от 4 до 7,5 млн рублей и популярного развлекательного центра.