Экс-сенатор рассказала, что будет со ставками по вкладам в 2026 году

«К концу 2026 года ключевая ставка, по моим оценкам, может опуститься до приблизительно 11−13% годовых. Вторая половина года станет временем для постепенного смягчения политики Центробанка, если инфляция продолжит замедляться, а экономика выйдет на траекторию устойчивого роста без перегрева», сказала «Газете.ру» Епифанова. По ее словам, это приведет к снижению доходности по депозитам — до 7,5−8,5%, удешевлению ипотечных займов до около 12−13%, а также снижению ставок по потребительским кредитам до 15−17% годовых.