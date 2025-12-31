Экс-сенатор рассказала, что будет со ставками по вкладам в 2026 году

По словам Епифановой, ключевая ставка может упасть до 11−13% годовых.
Ключевая ставка Банка России к концу 2026 года может снизиться до 11−13% годовых, что приведет к уменьшению ставок по вкладам до 7,5−8,5%. Такой прогноз дала экс-вице-спикер Госдумы, бывший сенатор и член центрального совета партии «Справедливая Россия» Ольга Епифанова.
«К концу 2026 года ключевая ставка, по моим оценкам, может опуститься до приблизительно 11−13% годовых. Вторая половина года станет временем для постепенного смягчения политики Центробанка, если инфляция продолжит замедляться, а экономика выйдет на траекторию устойчивого роста без перегрева», сказала «Газете.ру» Епифанова. По ее словам, это приведет к снижению доходности по депозитам — до 7,5−8,5%, удешевлению ипотечных займов до около 12−13%, а также снижению ставок по потребительским кредитам до 15−17% годовых.
Она отметила, что регулятор будет действовать постепенно, чтобы не допустить нового всплеска инфляции. Темпы смягчения денежно-кредитной политики, как ожидает Епифанова, останутся «выверенными», а решения ЦБ станут зависеть от динамики цен, состояния рынка труда и показателей экономического роста. Она подчеркнула, что для перехода к снижению ключевой ставки Банку России потребуется устойчивое замедление инфляции и подтверждение, что экономика адаптировалась к действующим ограничениям.
Валютный рынок, по оценке Епифановой, в таком сценарии сохранит относительную стабильность. Она прогнозирует, что при стабильном экспорте, умеренном импорте и продолжающемся контроле за движением капитала рубль останется в «сбалансированном» коридоре. По итогам 2026 года, как указала экс-сенатор, курс доллара может сложиться в диапазоне 92−96 рублей, евро — 98−102 рубля, юаня — 12,5−13 рубля за единицу. Епифанова допустила умеренные колебания в течение года, но заявила, что при текущих тенденциях не ожидает резких обвалов национальной валюты.
В 2025 году Банк России после рекордного повышения до 21% годовых начал цикл снижения ключевой ставки, опустив ее к октябрю до 16,5% и анонсировав дальнейшее смягчение при замедлении инфляции. 19 декабря ЦБ снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16%.В базовом прогнозе ЦБ на 2026 год закладывал среднегодовую ставку на уровне 13−15%, тогда как оценки Епифановой предполагают еще более глубокое снижение показателя — до 11−13% годовых к концу 2026-го.