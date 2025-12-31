Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автоматическое продление водительских прав в РФ заканчивается 31 декабря

Автоматическое продление водительских прав в России заканчивается 31 декабря 2025 года. С 1 января 2026 года автопродление больше действовать не будет. Об этом напомнили в пресс-центре МВД РФ, пишет ТАСС.

Источник: Life.ru

Права, срок действия которых истекал с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, считаются действительными ещё три года с даты окончания.

Теперь водителям, которые сядут за руль с просроченным удостоверением, грозит штраф от пяти до 15 тысяч рублей.

Ранее Life.ru писал, что эта мера изначально носила временный характер. Её ввели в 2020 году указом президента из-за пандемии коронавируса. Позже, в 2022 году, МВД и Минэкономразвития предложили продлить действие правила как временную поддержку для автовладельцев.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.