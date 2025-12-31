Автоматическое продление водительских прав в РФ заканчивается 31 декабря

Права, срок действия которых истекал с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, считаются действительными ещё три года с даты окончания.
Теперь водителям, которые сядут за руль с просроченным удостоверением, грозит штраф от пяти до 15 тысяч рублей.
Ранее Life.ru писал, что эта мера изначально носила временный характер. Её ввели в 2020 году указом президента из-за пандемии коронавируса. Позже, в 2022 году, МВД и Минэкономразвития предложили продлить действие правила как временную поддержку для автовладельцев.
