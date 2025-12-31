Автоматическое продление водительских прав в РФ заканчивается 31 декабря

Ранее Life.ru писал, что эта мера изначально носила временный характер. Её ввели в 2020 году указом президента из-за пандемии коронавируса. Позже, в 2022 году, МВД и Минэкономразвития предложили продлить действие правила как временную поддержку для автовладельцев.