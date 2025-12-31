Жители ХМАО распродают квартиры ниже рыночных цен

Югорчане стали чаще продавать квартиры ниже рыночной стоимости.
Жители Югры стали чаще продавать однокомнатные и двухкомнатные квартиры ниже рыночной стоимости. Доля такого жилья выросла почти до 40%. О ситуации URA.RU рассказал ведущий аналитик «Этажей» Александр Иванов.
«Среди однокомнатных квартир 39,8% выставлены по цене выше рыночной. В прошлом году этот показатель был на схожем уровне — 39,4%. При этом по цене ниже рыночной выставлены на продажу 38,2% однокомнатных квартир, в прошлом году их доля была — 34,6%. Остальные имеют рыночную цену», — анализирует рынок эксперт по недвижимости.
Количество двухкомнатных квартир по сниженным ценам на югорском рынке тоже выросло почти до 40% с 34,4%. Хотя и хозяева двушек нередко переоценивают свои квадратные метры, доля такого жилья в регионе выросла лишь на пару процентов.
«Еще интереснее ситуация с трехкомнатными квартирами, где доля объектов с завышенной ценой выросла с 39,7% в прошлом году до 43,1% в этом. А тех, что продаются с дисконтом от рыночных значений напротив снизилась с 41,2% до 39,4%», — подсчитал Иванов.
Неоднозначный подход к ценам риелторы связывают с высокими ставками и изменениями в ипотечных программмах. Часть югорчан стараются побыстрее продать жилье, поэтому скидывают стоимость. Но другие не видят альтернатив из-за дорогих кредитов, поэтому выставляют завышенные ценники в ожидании выгодного покупателя.