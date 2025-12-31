Жители ХМАО распродают квартиры ниже рыночных цен

«Среди однокомнатных квартир 39,8% выставлены по цене выше рыночной. В прошлом году этот показатель был на схожем уровне — 39,4%. При этом по цене ниже рыночной выставлены на продажу 38,2% однокомнатных квартир, в прошлом году их доля была — 34,6%. Остальные имеют рыночную цену», — анализирует рынок эксперт по недвижимости.