Эксперты назвали сумму, которую Лурье может заработать на продаже мебели Долиной

Долина должна выехать из квартиры в январе.
В случае продажи мебели в квартире в Хамовниках, купленной у народной артистки РФ Ларисы Долиной, новая владелица Полина Лурье сможет получить около миллиона рублей. Об этом сообщил агент по недвижимости Константин Муравьев.
«Заработать условный миллион, возможно, и получится — мебель, в общем, сейчас дорогая», — цитирует Aif.ru Муравьева. Оценивая квартиру, риэлтор Алина Правоторина отметила, что интерьер в там не современный, однако использовались дорогостоящие материалы, а также видна рука дорогих дизайнеров.
Ранее вокруг квартиры в Хамовниках шел многомесячный имущественный спор между Ларисой Долиной и покупательницей Полиной Лурье. Верховный суд РФ отменил решения нижестоящих инстанций, оставив жилье за Лурье и признав, что финансовые претензии, включая вопрос о возврате 112 миллионов рублей, должны быть урегулированы в отдельном производстве. Сейчас Долина вывозит вещи из квартиры.