Эксперты назвали сумму, которую Лурье может заработать на продаже мебели Долиной

Ранее вокруг квартиры в Хамовниках шел многомесячный имущественный спор между Ларисой Долиной и покупательницей Полиной Лурье. Верховный суд РФ отменил решения нижестоящих инстанций, оставив жилье за Лурье и признав, что финансовые претензии, включая вопрос о возврате 112 миллионов рублей, должны быть урегулированы в отдельном производстве. Сейчас Долина вывозит вещи из квартиры.