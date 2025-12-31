Глава Нацбанка Головченко сказал, что происходит с курсом доллара в Беларуси

Глава Национального банка Роман Головченко в интервью «Первому информационному телеканалу» сказал, что происходит с курсом доллара в Беларуси.
Головченко напомнил слова президента Беларуси Александра Лукашенко, который призывал белорусов не бегать по обменникам:
— Укрепление белорусского рубля в этом году было существенное. Связано это со многими факторами. Во-первых, на внутреннем нашем рынке валютном сложилось большое предложение валюты, которую Нацбанк, естественно, покупал с рынка, вкладывал в резервы. От доллара отказываемся.
Глава Нацбанка пояснил, что подобное происходит не столько по политическим или идеологическим соображениям, сколько по элементарным законам экономики. Он отметил, что импорт России, Беларуси, ряда иных стран оплачивается не в долларах, а в национальных валютах.
— Спрос на американский доллар снизился. Поэтому так как у нас рыночное управление курсом, соответственно, и потребность в долларах упала. Второй фактор — общая девальвация доллара к корзине шести сильных валют мировых. И третий фактор — произошло достаточно сильное укрепление курса российского рубля.
Роман Головченко обратил внимание: так как у Беларуси 60% торговли идет с Россией, и она осуществляется в российских рублях, ее удельный вес составляет половину, поэтому, автоматически, белорусский рубль укрепился к доллару следом за Россией.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что будет с долларом.
Кроме того, ЕАБР сообщил, что средний курс доллара составит 3,32 белорусского рубля в 2026 году.
