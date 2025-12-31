Ричмонд
Махалле Сайроб Байсунского района Сурхандарьи присвоили статус «Туристическая деревня»

Это будет способствовать дальнейшему развитию туристической инфраструктуры в регионе, обеспечению занятости населения, поддержке предпринимательства и сохранению национальных ценностей.

Источник: Reuters

ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. Махалле Сайроб Байсунского района Сурхандарьинской области присвоили статус «Туристическая деревня», сообщает Комитет по туризму Узбекистана.

В мероприятии участвовали представители Комитета, Управления туризма области, хокимията Байсунского района, активисты махалли, аксакалы и журналисты.

Как отмечалось, эта махалля привлекает местных и иностранных туристов уникальной природой, национальными обычаями, традиционной архитектурой и богатым культурным наследием.

«Махалле Сайроб Байсунского района Сурхандарьинской области, обладающей многовековой историей и богатым культурным наследием, официально торжественно вручен сертификат, подтверждающий присвоение статуса “Туристическая деревня”, — говорится в сообщении.

Это послужит полной реализации туристического потенциала махалли, превращению этой территории в еще более популярное место на туристической карте республики.

Речь шла о будущих туристических проектах в махалле Сайроб, работе гостевых домов, планах по развитию ремесленничества и сферы услуг.