Махалле Сайроб Байсунского района Сурхандарьи присвоили статус «Туристическая деревня»

ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. Махалле Сайроб Байсунского района Сурхандарьинской области присвоили статус «Туристическая деревня», сообщает Комитет по туризму Узбекистана.
В мероприятии участвовали представители Комитета, Управления туризма области, хокимията Байсунского района, активисты махалли, аксакалы и журналисты.
Как отмечалось, эта махалля привлекает местных и иностранных туристов уникальной природой, национальными обычаями, традиционной архитектурой и богатым культурным наследием.
«Махалле Сайроб Байсунского района Сурхандарьинской области, обладающей многовековой историей и богатым культурным наследием, официально торжественно вручен сертификат, подтверждающий присвоение статуса “Туристическая деревня”, — говорится в сообщении.
Это послужит полной реализации туристического потенциала махалли, превращению этой территории в еще более популярное место на туристической карте республики.
Речь шла о будущих туристических проектах в махалле Сайроб, работе гостевых домов, планах по развитию ремесленничества и сферы услуг.