Нацбанк объявил о выпуске с 31 декабря монет по 10 и 20 рублей в Беларуси. Подробности рассказали в Национальном банке.
Так, в последний день 2025 года в обращение будет выпущена серебряная памятная монета «Трапан» серии «Кони» номиналом 20 рублей. Тираж составит 2000 штук, а вес моменты указан 33,63 грамма.
Нацбанк сказал белорусам про выпуск новых монет номиналом 10 и 20 рублей. Фото: nbrb.by.
Кроме того, с 31 декабря в Беларуси появятся памятные монеты «Рэспубліканскі фестываль национальных культур». Одна из них — серебряная номиналом 20 рублей. С указанным номиналом будет также выпущена памятная серебряная монета «Касцёл Святога Міхаіла ў Навагрудку».
В Нацбанке отметили, что появится и памятная монета номиналом 10 рублей. Она выпущена в серии «Птушка года»: «Варона шэрая». Таких монет будет выпущено 2000 штук. Все перечисленные монеты, отмечают в финансовом учреждении, являются законным платежным средством в стране.
Ранее Нацбанк Беларуси выпустил шесть новых двухрублевых монет перед Новым годом.
