Бизнесмены ХМАО избавляются от пунктов выдачи заказов

Владельцы бизнеса в Югре чаще всего выставляли на продажу пункты выдачи заказов в 2025 году. Количество предложений в регионе выросло более чем на 60%. Исследование рынка для URA.RU провели аналитики «Авито».

«Жители Ханты-Мансийского автономного округа чаще всего продавали пункты выдачи заказов — число таких объявлений выросло на 63% по сравнению с 2024 годом, при этом спрос на их покупку вырос на 39%. Также в числе самых популярных направлений оказались проекты в сфере туризма (+13%)», — говорят эксперты.

Покупкой своего дела местные бизнесмены интересовались и в сфере IT. Спрос в отрасли увеличился за год на 92%. Популярными оказались также местные точки общепита и торговли.

В основном жители Югры присматривают уже готовый бизнес. Но многие все чаще интересуются франшизами. «Больше всего спрос вырос на франшизы в сфере арендного бизнеса — почти в шесть раз год к году. Следом идут строительные и бьюти франшизы — 68% и 64% соответственно», — подсчитали аналитики.

Сами предприниматели до этого рассказывали, что часть бизнесменов изначально открывают пункты выдачи, чтобы раскрутить и продать их подороже. Других же могут не устраивать условия работы с маркетплейсами. Ниша ПВЗ при этом остается прибыльной, но может окупаться не быстро.