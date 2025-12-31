Бизнесмены ХМАО избавляются от пунктов выдачи заказов

В основном жители Югры присматривают уже готовый бизнес. Но многие все чаще интересуются франшизами. «Больше всего спрос вырос на франшизы в сфере арендного бизнеса — почти в шесть раз год к году. Следом идут строительные и бьюти франшизы — 68% и 64% соответственно», — подсчитали аналитики.