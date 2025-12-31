ЕАЭС: когда завершат регистрацию медизделий по национальным правилам

ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. Регистрация медицинских изделий по национальным правилам завершится к 2028 году, сообщает пресс-служба ЕЭК.
«Государства Евразийского экономического союза 29 декабря подписали Протокол о внесении изменений в Соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках ЕАЭС в части продления переходного периода для завершения национальной регистрации в срок до 2028 года», — говорится в сообщении.
Документ предусматривает возможность подачи до 31 декабря 2027 года заявлений об экспертизе и регистрации медизделий в порядке, предусмотренном правом Союза либо законодательством государства-члена.
Ранее такая возможность была предусмотрена до 31 декабря 2025 года, и предполагалось, что с 1 января 2026-го регистрацию медицинских изделий будут осуществляться только в соответствии с правом Союза.
Продление переходного периода, установленное Протоколом, позволит государствам ЕАЭС оптимизировать систему регистрации для перехода на единую регистрацию медизделий по правилам Союза, пояснили в пресс-службе.
Протокол начинают временно применять по истечении 10 дней с даты его подписания. Он вступает в силу с даты получения Комиссией последнего письменного уведомления о выполнении государствами-членами ЕАЭС внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.