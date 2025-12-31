ЕАЭС: когда завершат регистрацию медизделий по национальным правилам

«Государства Евразийского экономического союза 29 декабря подписали Протокол о внесении изменений в Соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках ЕАЭС в части продления переходного периода для завершения национальной регистрации в срок до 2028 года», — говорится в сообщении.