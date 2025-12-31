Россия и Литва подписали соглашение о транзите газа в Калининград

Россия и Литва подписали соглашение о транзите газа в Калининградскую область. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на предприятие Amber Grid, которое является оператором сетей в соседней республике.
«Новый договор с концерном “Газпром” о транзитных услугах подписан на пять лет. Цена услуги установлена государственным советом Литвы по регулированию в сфере энергетики. На 2026 год уровень доходов намечен в размере 30 миллионов евро», — говорится в сообщении.
Объём транспортировки природного газа по договору составляет 10,5 миллиона кубических метров в сутки.
Отметим, что действующее соглашение на калининградский транзит с Литвой истекает 31 декабря 2025 года. По нему стоимость услуги составляла от 13 до 20 миллионов евро в зависимости от транспортируемого сырья.