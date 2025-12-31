Россия и Литва подписали соглашение о транзите газа в Калининград

«Новый договор с концерном “Газпром” о транзитных услугах подписан на пять лет. Цена услуги установлена государственным советом Литвы по регулированию в сфере энергетики. На 2026 год уровень доходов намечен в размере 30 миллионов евро», — говорится в сообщении.