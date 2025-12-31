На строительство в Челябинске трамвайной линии от вокзала в Ленинский район выделили 2,7 млрд

— Принять решение о предоставлении бюджетных инвестиций акционерному обществу «Челябинский метротрамвай» в объект капитального строительства (строительство трамвайной линии по улице Дзержинского — от железнодорожного вокзала до улицы Гагарина, I этап) согласно приложению к настоящему постановлению, — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.
Миндортрансу и Минимущества Челябинской области поручено заключить с АО «Челябинский метротрамвай» договор о предоставлении бюджетных инвестиций. Средства в размере 2,7 миллиарда рублей будут внесены в уставный капитал акционерного общества.
Осенью в Челябинске проводились общественные обсуждения по рассмотрению проекта внесения изменений в части границ проектирования трамвайной линии. Поправки вносились по инициативе ООО «Челябинский дорожно-транспортный проектный институт». В октябре общественные обсуждения были признаны состоявшимися, а проект рекомендован к утверждению.
Трамвайную линию, которая соединит Ленинский и Советский районы, планируют построить на участке улицы Дзержинского от Степана Разина до Гагарина. Её протяжённость составит от 3,5 до 4,2 километра. Новая трамвайная ветка станет частью метротрама.
Также проектом предусматривается расширение проезжей части и строительство тяговой подстанции.
О планах по строительству новой трамвайной ветки стало известно весной 2022 года. В ноябре того же года проект прошёл публичные слушания. Осенью 2023 года в Челябинске определились с проектировщиком новой трамвайной линии из центра города в Ленинский район. Конкурс выиграла компания «Уралгипротранс», которая работала над метро в Екатеринбурге. С организацией заключили контракт стоимостью почти 148 миллионов рублей. Она должна была разработать проект и получить положительное заключение госэкспертизы до 1 октября 2024 года.
Однако в декабре 2025 года контракт расторгли по решению заказчика — регионального Миндортранса. По данным сайта госзакупок, причиной стало нарушение подрядчиком срока окончания работ. Также организации выставили штраф в размере 739 тысяч рублей за ненадлежащее исполнение обязательств.
Ранее мы рассказывали, что 26 декабря в Челябинске началась механизированная проходка первых тоннелей линии метротрама «Север — Юг». Работы стартовали на участке от остановки «Улица Овчинникова» до будущей станции «Торговый центр». Проходку левого перегонного тоннеля длиной 2175 метров ведёт тоннелепроходческий механизированный комплекс «Полина». За время работ будет смонтировано 1557 колец высокоточной железобетонной обделки. Планируется, что щит выйдет в демонтажную камеру в первом квартале 2027 года.