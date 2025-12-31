На строительство в Челябинске трамвайной линии от вокзала в Ленинский район выделили 2,7 млрд

О планах по строительству новой трамвайной ветки стало известно весной 2022 года. В ноябре того же года проект прошёл публичные слушания. Осенью 2023 года в Челябинске определились с проектировщиком новой трамвайной линии из центра города в Ленинский район. Конкурс выиграла компания «Уралгипротранс», которая работала над метро в Екатеринбурге. С организацией заключили контракт стоимостью почти 148 миллионов рублей. Она должна была разработать проект и получить положительное заключение госэкспертизы до 1 октября 2024 года.