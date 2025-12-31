Ричмонд
Беларусь запретила ввоз продукции Nivea, Skoda Auto и Liqui Moly еще на два года

Совмин продлил запрет на ввоз продукции Nivea, Skoda Auto и Liqui Moly до 2028 года.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси в очередной раз продлили запрет на ввоз продукции Nivea (Beiersdorf), Skoda Auto и Liqui Moly. Соответствующее постановление Совмина (№ 782 от 29 декабря 2025-го) опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, белорусским правительством продлен запрет на ввоз в республику товаров вышеназванных компаний. В Беларусь не будут ввозить товары Nivea, Skoda Auto и Liqui Moly до 31 декабря 2027 года. Кроме косметики Nivea от производителя Beiersdorf запрещен также ввоз брендов Florena, Eucerin, La prairie, Labello.

Впервые такой запрет был введен в мае 2021-го, с тех пор его несколько раз продлевали. Причиной запрета является защита национальных интересов из-за недружественных действий в отношении белорусского народа, когда компании сделали заявления в пользу переноса или отмены Чемпионата мира по хоккею в 2021 году в Беларуси.

Напомним, данный запрет не распространяется на физлиц, везущих такие товары для личного пользования.

