Беларусь запретила ввоз продукции Nivea, Skoda Auto и Liqui Moly еще на два года

Впервые такой запрет был введен в мае 2021-го, с тех пор его несколько раз продлевали. Причиной запрета является защита национальных интересов из-за недружественных действий в отношении белорусского народа, когда компании сделали заявления в пользу переноса или отмены Чемпионата мира по хоккею в 2021 году в Беларуси.