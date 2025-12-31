Продукция крупного белорусского мясокомбината попала под запрет в России

Кроме того, в Россельхознадзоре рассказали об усилении лабораторного контроля продукции еще шести белорусских производителей. Под усиленный лабораторный контроль попала продукция: «БелМаре Групп» из-за превышения массовой доли бензойной и сорбиновой кислоты в соленой рыбной продукции, Ляховичского молочного завода из-за ивермектина в их сливочном масле, «МилкСтрэйт» из-за бактерий группы кишечной палочки в их обезжиренном пастеризованном молоке, «Смолевичи Бройлер» из-за сульфаметазина в субпродуктах птицы, а также Полоцкого молочного комбината и Шкловского маслодельного завода, в пастеризованном обезжиренном молоке которых также выявили бактерии группы кишечной палочки.