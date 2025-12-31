7 миллиардов выделили на социальную доплату к пенсии в Иркутской области

В 2026 году на предоставление региональной социальной доплаты к пенсии предусмотрено 7,9 миллиарда рублей, 2,2 из которых — из регионального бюджета. По состоянию на конец 2025 года эту меру соцподдержки получают 117605 неработающих пенсионеров.