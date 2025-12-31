Ричмонд
7 миллиардов выделили на социальную доплату к пенсии в Иркутской области

С 1 января 2026 года выплату социальной доплаты к пенсии будет производить отделение Социального фонда России по Иркутской области.

Источник: Freepik

Это дополнительная мера соцподдержки, которая выплачивается только неработающим пенсионерам, если размер их пенсии не достигает установленного в регионе прожиточного минимума.

Как рассказали irk.aif.ru в пресс-службе правительства Иркутской области, размер выплаты определяется как разница между величиной прожиточного минимума пенсионера в регионе и общей суммой его материального обеспечения. В 2026 году размер прожиточного минимума пенсионера в регионе составляет 17265 рублей.

В 2026 году на предоставление региональной социальной доплаты к пенсии предусмотрено 7,9 миллиарда рублей, 2,2 из которых — из регионального бюджета. По состоянию на конец 2025 года эту меру соцподдержки получают 117605 неработающих пенсионеров.