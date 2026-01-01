В Нижегородской области сданы два последних проблемных дома

Ключи новоселам вручил заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов.
По словам Сергея Морозова, в 2024 году всем проблемным домам были подобраны новые инвесторы и застройщики. Все объекты достроены и введены в эксплуатацию. С октября 2017 года по декабрь 2025 года с применением федеральных и региональных механизмов были восстановлены права 7 564 обманутых дольщиков, завершено строительство 220 домов. На эти цели направлено около 23 млрд рублей.
ЖК «Дом на Горького» стал последним объектом в регионе, где средства граждан привлекались без использования счетов-эскроу. Первоначальный застройщик — ООО «ИнтерСити» — был признан банкротом в апреле 2023 года при готовности дома около 50%. Строительство завершило ООО «СЗ “Хутор”». Объект введён в эксплуатацию 29 августа 2025 года. Ключи от квартир уже получили 137 из 197 дольщиков.
ЖК «Июль», расположенный в границах улиц Мичурина и Июльских дней, строился ЗАО «Текс» без разрешения на строительство и с нарушением законодательства. Работы были остановлены в 2017 году. В 2024 году по решению арбитражного суда объект был передан новому застройщику — ООО «СЗ “Терминал СК”». Дом введён в эксплуатацию 18 декабря, 30 декабря первые собственники получили ключи.
Сергей Морозов отметил, что работа по восстановлению прав дольщиков велась при поддержке Правительства России, федерального Фонда защиты прав дольщиков, Виталия Мутко, а также при активном участии губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. В регионе была подписана одна из первых в стране «дорожных карт» по достройке проблемных объектов, которая легла в основу дальнейших мер поддержки.