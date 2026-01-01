В Нижегородской области сданы два последних проблемных дома

По словам Сергея Морозова, в 2024 году всем проблемным домам были подобраны новые инвесторы и застройщики. Все объекты достроены и введены в эксплуатацию. С октября 2017 года по декабрь 2025 года с применением федеральных и региональных механизмов были восстановлены права 7 564 обманутых дольщиков, завершено строительство 220 домов. На эти цели направлено около 23 млрд рублей.