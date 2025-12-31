Ричмонд
Процессинговый центр отреагировал на сбой с картами «Беларусбанка»

Белорусов предупредили о новом сбое по картам «Беларусбанка».

Источник: Комсомольская правда

В Банковском процессинговом центре сказали о последствиях сбоя в работе карт «Беларусбанка».

Так, 31 декабря в Процессинговом центре проинформировали белорусов о том, что работы продолжаются и балансы по картам «Беларусбанка» будут урегулированы в полном объеме.

В БПЦ пояснили, что технический сбой произошел накануне — во вторник, 30 декабря. На мероприятия по урегулированию остатков по картам «Беларусбанка» потребовалось время.

О том, что остаточная проблема, связанная с техническим сбоем в аппаратно-программном комплексе, была устранена в центре сообщили около 13.00 часов.

— Балансы восстановлены, операции с использованием карточек осуществляются в штатном режиме, — констатировали в Процессинговом центре.

Тем временем Беларусь запретила ввоз продукции Nivea, Skoda Auto и Liqui Moly еще на два года.

Еще Белстат обнародовал зарплаты в самой высокооплачиваемой отрасли в Беларуси.

И, кстати, в Беларуси снова в обращении появятся деньги с зайцем и другими животными.