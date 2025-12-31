Ричмонд
Нацбанк показал новый знак белорусского рубля, за который заплатят 3000 рублей

Источник: Комсомольская правда

В Национальном банке определили победителя конкурса на лучший графический знак белорусского рубля, сообщила пресс-служба главного финрегулятора страны.

Ранее мы писали о том, что Нацбанк хочет изменить графический знак белорусского рубля.

А 31 декабря в Нацбанке сообщили, что победителем конкурса на лучший новый графический знак стал символ, предложенный Василием Щебетуном.

Работа автора набрала максимальное количество баллов в сумме. Приз за новый графический знак — 3000 белорусских рублей.

Окончательный вариант нового графического знака белорусского рубля утвердят на основании победившей конкурсной работы.

