UzAuto Motors представил новые Chevrolet Damas Max и Damas Move: подробности и цены

Vaib.uz (Узбекистан. 31 декабря). UzAuto Motors объявил о выводе на рынок двух новых коммерческих моделей — грузового Chevrolet Damas Max и пассажирского Chevrolet Damas Move. Оба автомобиля призваны стать оптимальным выбором для малого бизнеса и семей, нуждающихся в надежном и экономичном транспорте.

Источник: Vaib.Uz

Chevrolet Damas Move предлагается с двумя вариантами атмосферных двигателей:

1,2 л (81 л.с.) в сочетании с 5-ступенчатой механикой.

1,5 л (103 л.с.) с 6-ступенчатой механикой.

Такой выбор позволит подобрать оптимальное соотношение между мощностью и экономичностью.

Chevrolet Damas Max — это рабочая лошадка с грузоподъемностью до 650 кг и объемом грузового отсека более 3 м³. Такой функционал делает модель отличным решением для перевозки товаров, курьерских служб и предпринимателей.

В базовых комплектациях предусмотрено все необходимое: две подушки безопасности (водитель и пассажир), системы ABS + EBD и электронная стабилизация, центральный замок, дистанционный ключ, противоугонная система и штатная сигнализация.

Для климатического комфорта в Damas Move установлен двухзонный кондиционер, в Damas Max — однозонный. Рулевое управление оснащено электроусилителем, передняя подвеска — независимая типа Макферсон, задняя — рессорная. Передние тормоза дисковые, задние — барабанные.

Салон выполнен в практичном стиле: регулируемые сиденья (в 4 направлениях), тканевая отделка, подстаканники и два динамика для аудиосистемы. В пассажирской версии появился вместительный багажник объемом 496 л за третьим рядом сидений.

Улучшения по сравнению с предшественником.

Мощность двигателя: теперь 81 и 103 л.с. (рост на 43 и 65 л.с.).

Грузоподъемность: до 650 кг (+250 кг).

Объем грузового отсека: 3050 л (+850 л).

Колесная база: 2850 мм (+1010 мм).

Длина: 4425 мм (+930 мм).

Ширина: 1670 мм (+270 мм).

Цены и комплектации.

Damas Max Van 1.2 LV0 — 134 439 000 сумов.

Damas Max Van 1.5 LV0 — 142 471 000 сумов.

Damas Move Pas 1.2 LV0 — 139 675 000 сумов.

Damas Move Pas 1.2 LV1 — 144 563 000 сумов.

Damas Move Pas 1.5 LV0 — 149 011 000 сумов.

Damas Move Pas 1.5 LV1 — 154 128 000 сумов.

Точная дата начала продаж будет объявлена дополнительно.