UzAuto Motors представил новые Chevrolet Damas Max и Damas Move: подробности и цены

Chevrolet Damas Move предлагается с двумя вариантами атмосферных двигателей:
1,2 л (81 л.с.) в сочетании с 5-ступенчатой механикой.
1,5 л (103 л.с.) с 6-ступенчатой механикой.
Такой выбор позволит подобрать оптимальное соотношение между мощностью и экономичностью.
Chevrolet Damas Max — это рабочая лошадка с грузоподъемностью до 650 кг и объемом грузового отсека более 3 м³. Такой функционал делает модель отличным решением для перевозки товаров, курьерских служб и предпринимателей.
В базовых комплектациях предусмотрено все необходимое: две подушки безопасности (водитель и пассажир), системы ABS + EBD и электронная стабилизация, центральный замок, дистанционный ключ, противоугонная система и штатная сигнализация.
Для климатического комфорта в Damas Move установлен двухзонный кондиционер, в Damas Max — однозонный. Рулевое управление оснащено электроусилителем, передняя подвеска — независимая типа Макферсон, задняя — рессорная. Передние тормоза дисковые, задние — барабанные.
Салон выполнен в практичном стиле: регулируемые сиденья (в 4 направлениях), тканевая отделка, подстаканники и два динамика для аудиосистемы. В пассажирской версии появился вместительный багажник объемом 496 л за третьим рядом сидений.
Улучшения по сравнению с предшественником.
Мощность двигателя: теперь 81 и 103 л.с. (рост на 43 и 65 л.с.).
Грузоподъемность: до 650 кг (+250 кг).
Объем грузового отсека: 3050 л (+850 л).
Колесная база: 2850 мм (+1010 мм).
Длина: 4425 мм (+930 мм).
Ширина: 1670 мм (+270 мм).
Цены и комплектации.
Damas Max Van 1.2 LV0 — 134 439 000 сумов.
Damas Max Van 1.5 LV0 — 142 471 000 сумов.
Damas Move Pas 1.2 LV0 — 139 675 000 сумов.
Damas Move Pas 1.2 LV1 — 144 563 000 сумов.
Damas Move Pas 1.5 LV0 — 149 011 000 сумов.
Damas Move Pas 1.5 LV1 — 154 128 000 сумов.
Точная дата начала продаж будет объявлена дополнительно.