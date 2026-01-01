UzAuto Motors представил новые Chevrolet Damas Max и Damas Move: подробности и цены

Vaib.uz (Узбекистан. 31 декабря). UzAuto Motors объявил о выводе на рынок двух новых коммерческих моделей — грузового Chevrolet Damas Max и пассажирского Chevrolet Damas Move. Оба автомобиля призваны стать оптимальным выбором для малого бизнеса и семей, нуждающихся в надежном и экономичном транспорте.