Франция планирует запретить соцсети для детей с 2026 года

Как сообщают французские СМИ, документ предусматривает запрет на использование социальных сетей лицами младше 15 лет. Кроме того, предлагается ввести запрет на использование мобильных телефонов в старших школах, где обучаются подростки в возрасте от 15 до 18 лет. В настоящее время телефоны уже запрещены в начальных и средних школах страны.