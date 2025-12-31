Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Франция планирует запретить соцсети для детей с 2026 года

Французские власти намерены запретить соцсети для детей младше 15 лет и ввести ограничения на использование телефонов в старших школах.

Источник: Аргументы и факты

Власти Франции намерены запретить социальные сети для детей с начала 2026 учебного года, следует из подготовленного законопроекта, который будет рассмотрен в Национальной ассамблее в начале следующего года.

Как сообщают французские СМИ, документ предусматривает запрет на использование социальных сетей лицами младше 15 лет. Кроме того, предлагается ввести запрет на использование мобильных телефонов в старших школах, где обучаются подростки в возрасте от 15 до 18 лет. В настоящее время телефоны уже запрещены в начальных и средних школах страны.

Инициатива была подготовлена по поручению президента Франции Эмманюэля Макрона. Власти рассчитывают, что новые меры вступят в силу с сентября 2026 года. Законопроект в ближайшее время будет направлен в Государственный совет Франции для юридической экспертизы, после чего его также рассмотрят профсоюзы работников сферы образования.

Во французском правительстве отмечают, что ограничения направлены на снижение рисков, связанных с чрезмерным использованием интернета подростками, включая воздействие нежелательного контента, случаи онлайн-травли и нарушения режима сна.

Ранее о планах ввести аналогичные меры сообщали и другие европейские страны. В частности, Дания рассматривает возможность ограничения доступа к социальным сетям для детей младше 15 лет с середины 2026 года, при этом обсуждается вариант, при котором родители смогут разрешать использование соцсетей с 13 лет.

Узнать больше по теме
Биография Эмманюэля Макрона
Эмманюэль Макрон стал президентом Франции не сразу. Его биография полна интересных фактов. Собрали в этом материале информацию о детстве, карьере и личной жизни политика.
Читать дальше