31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Балансы по карточкам нескольких банков восстановлены, технический сбой устранен, сообщили БЕЛТА в Банковском процессинговом центре.
«Технический сбой в аппаратно-программном комплексе устранен. Балансы по карточкам ОАО “Белагропромбанк”, ЗАО “Цептер Банк”, ЗАО “БСБ Банк”, ЗАО “Нео Банк Азия”, ОАО “Паритетбанк”, ЗАО “Банк “Решение” приведены в актуальное состояние.
Операции с использованием карточек осуществляются в штатном режиме", — рассказали в центре.
Банковский процессинговый центр приносит извинения за доставленные неудобства. -0-