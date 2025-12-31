Ричмонд
Балансы по карточкам нескольких банков восстановлены, технический сбой устранен

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Балансы по карточкам нескольких банков восстановлены, технический сбой устранен, сообщили БЕЛТА в Банковском процессинговом центре.

«Технический сбой в аппаратно-программном комплексе устранен. Балансы по карточкам ОАО “Белагропромбанк”, ЗАО “Цептер Банк”, ЗАО “БСБ Банк”, ЗАО “Нео Банк Азия”, ОАО “Паритетбанк”, ЗАО “Банк “Решение” приведены в актуальное состояние.

Операции с использованием карточек осуществляются в штатном режиме", — рассказали в центре.

Банковский процессинговый центр приносит извинения за доставленные неудобства. -0-