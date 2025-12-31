В ЕАЭС планируется глобальный пересмотр требований технических регламентов

В последнее время разработка изменений в технические регламенты часто связана с необходимостью оперативной корректировки положений. «В связи с этим необходим планомерный и глобальный пересмотр всех требований технических регламентов ЕАЭС. Распоряжением Совета ЕЭК в январе 2025 года утвержден план мероприятий по оценке научно-технического уровня вступивших в силу технических регламентов Евразийского экономического союза и перечней стандартов к ним. Проведение работ по оценке планируется осуществить в период 2025—2030 годов. Оценка научно-технического уровня направлена на мониторинг актуальности, обоснованности и перспективности установленных в технических регламентах требований к безопасности продукции, выпускаемой в обращение на едином рынке ЕАЭС, и будет проводиться не реже одного раза в пять лет. План таких работ предусматривает оценку 29 действующих регламентов, в том числе пять закреплены за Беларусью (на тракторы, низковольтное оборудование, электромагнитную совместимость, содержание опасных веществ в электротехнике и маркировку пищевой продукции)», — обратила внимание Елена Моргунова.