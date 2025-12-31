31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ЕАЭС планируется глобальный пересмотр требований технических регламентов. Об этом заявила председатель Госстандарта Елена Моргунова во время круглого стола «Итоги председательства Республики Беларусь в ЕАЭС» в пресс-центре БЕЛТА.
«Пул принятых технических регламентов союза составляет на сегодня 52, 24 из которых были приняты еще в 2011 году. Более чем десятилетняя практика применения регламентов показала необходимость внесения соответствующих изменений, обусловленных как технологическим совершенствованием процессов проектирования, производства, утилизации продукции, так и изменяющейся конъюнктурой рынка. От того, насколько в регламентах будут учтены современные риски, правильно определены методы и процессы оценки показателей безопасности продукции, зависит наша с вами безопасность, безопасность и здоровье наших детей, а также безопасность окружающей среды. Соответственно, требования должны постоянно обновляться, в регламенты нужно вносить изменения», — сказала Елена Моргунова.
Беларусь предлагает ускорить создание в ЕАЭС единого реестра опасной продукции Регулирование электронной торговли, общий рынок лекарств, совместные проекты. Что нового готовят страны ЕАЭС.
Поэтому в рамках технического регулирования постоянно проводится работа не только по разработке и утверждению новых технических регламентов, но и корректировке уже действующих. Так, в 2025 году Советом ЕЭК были приняты изменения в ряд технических регламентов, среди которых «О безопасности колесных транспортных средств», «О безопасности газа горючего природного, подготовленного к транспортированию и (или) использованию», «О безопасности парфюмерно-косметической продукции».
«Отдельно хотела бы остановиться на изменениях в технический регламент “О безопасности парфюмерно-косметической продукции” в качестве примера поддержания положений регламента в актуальном состоянии. Разработчиком регламента и изменений к нему является Беларусь в лице Государственного комитета по стандартизации. В данный регламент на сегодня было подготовлено уже четыре изменения. Госстандартом ежегодно осуществляется мониторинг международных требований к парфюмерно-косметической продукции. В результате этого вносятся изменения, предусматривающие корректировку перечней веществ, красителей, консервантов, разрешенных и запрещенных для использования в парфюмерно-косметической продукции. Принятые Советом ЕЭК в сентябре 2025 года изменения уточняют требования к составу средств, предназначенных для гигиены полости рта, актуализируют перечни разрешенных и запрещенных к использованию консервантов. Очередной проект изменений в парфюмерно-косметический регламент уже подготовлен. Он будет направлен на уточнение перечня аллергенов, содержащихся в парфюмерно-косметической продукции, информирование потребителей о наличии в составе средств аллергенов», — отметила председатель Госстандарта.
В последнее время разработка изменений в технические регламенты часто связана с необходимостью оперативной корректировки положений. «В связи с этим необходим планомерный и глобальный пересмотр всех требований технических регламентов ЕАЭС. Распоряжением Совета ЕЭК в январе 2025 года утвержден план мероприятий по оценке научно-технического уровня вступивших в силу технических регламентов Евразийского экономического союза и перечней стандартов к ним. Проведение работ по оценке планируется осуществить в период 2025—2030 годов. Оценка научно-технического уровня направлена на мониторинг актуальности, обоснованности и перспективности установленных в технических регламентах требований к безопасности продукции, выпускаемой в обращение на едином рынке ЕАЭС, и будет проводиться не реже одного раза в пять лет. План таких работ предусматривает оценку 29 действующих регламентов, в том числе пять закреплены за Беларусью (на тракторы, низковольтное оборудование, электромагнитную совместимость, содержание опасных веществ в электротехнике и маркировку пищевой продукции)», — обратила внимание Елена Моргунова.
В 2025 году уже начаты работы по оценке научно-технического уровня четырех технических регламентов союза: «О безопасности пиротехнических изделий», «О безопасности аттракционов», «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе», «О безопасности оборудования для детских игровых площадок». Эти работы планируется завершить в 2026 году. Итоги оценки позволят обеспечить соответствие технического регулирования в рамках ЕАЭС уровню экономического и научно-технического развития государств — членов союза. -0-
Фото Кристины Аксёновой.