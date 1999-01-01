Ричмонд
Нацбанк обнародовал курс доллара и курс евро на 1 января 2026 года

Нацбанк Беларуси озвучил курс евро, курс доллара и курс российского рубля на 1 января, четверг.

Источник: Комсомольская правда

В Национальном банке озвучили курсы валют на 1 января, четверг. В первый день нового 2026 года курс доллара, курс евро и курс российского рубля остались на уровне, установленном на 31 декабря 2025 года.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

На четверг, 1 января, Национальный банк установил следующие валютные курсы: 1 доллар США равен 2,9027 белорусского рубля, 1 евро — 3,4170 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7058 белорусского рубля.

В соотношении с курсами валют, которые были установлены на среду, 31 декабря, курс евро, курс доллара и курс российского рубля в новом году остались без изменений.

Тем временем мобильные операторы не будут повышать тарифы в 2026 году после критики Лукашенко.