Нацбанк обнародовал курс доллара и курс евро на 1 января 2026 года

В Национальном банке озвучили курсы валют на 1 января, четверг. В первый день нового 2026 года курс доллара, курс евро и курс российского рубля остались на уровне, установленном на 31 декабря 2025 года.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
На четверг, 1 января, Национальный банк установил следующие валютные курсы: 1 доллар США равен 2,9027 белорусского рубля, 1 евро — 3,4170 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7058 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, которые были установлены на среду, 31 декабря, курс евро, курс доллара и курс российского рубля в новом году остались без изменений.
