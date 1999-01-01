Страховые пенсии по старости проиндексируют: какой прибавки ждать

Новый 2026 год для миллионов россиян начался с повышения пенсионных выплат. С 1 января изменился размер страховых пенсий по старости, инвалидности и по потере кормильца. KP.RU разобрался, какой прибавки стоит ждать пенсионерам.
«У самой многочисленной категории пенсионеров — тех, кто получает страховые пенсии по старости (раньше их называли трудовыми) — прибавка в среднем составит около 2000 рублей. А средний размер пенсии вырастет до 27 100 рублей в месяц», — напоминает сайт KP.RU.
Повышение проводится автоматически и распространяется как на неработающих, так и на работающих пенсионеров. Никаких заявлений подавать не нужно — обновленные суммы уже заложены в январских выплатах.
Напомним, эксперты объяснили, что такое повышение пенсий гораздо выше той инфляции, которая будет в этом году. По данным Росстата, рост цен за прошлый год составил около 5,3%. Это означает, что в начале 2026 года пенсионеры почувствуют увеличение доходов.