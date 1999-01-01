Минимальные розничные цены на крепкий алкоголь вырастут в 2026 году: подробности

Напомним, минимальные цены на водку Минфин России ввел еще в 2009 году. Эта мера была направлена на борьбу с нелегальным производством. Позже регулирование распространили и на другие напитки: в 2011 году — на коньяк и бренди, а с 2016 года минимальные цены начали действовать для шампанского и игристых вин.