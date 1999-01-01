Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минимальные розничные цены на крепкий алкоголь вырастут в 2026 году: подробности

Минимальные цены на водку, коньяк и бренди в 2026 году станут выше.

Источник: Комсомольская правда

Покупка алкоголя в 2026 году обойдется россиянам дороже уже с первых дней января. В стране вступили в силу новые минимальные розничные цены на крепкие напитки, которые напрямую влияют на стоимость бутылки в магазине.

«Минимальная розничная цена — это такая сумма, ниже которой просто не может стоить бутылка спиртного, если оно сделано из безопасного сырья и с него уплачены все налоги. МРЦ утверждает правительство», — пояснила экономический обозреватель KP.RU Елена Одинцова.

С 1 января минимальная цена водки объемом 0,5 литра выросла до 409 рублей. Бутылка коньяка теперь не может стоить дешевле 755 рублей, а бренди — 605 рублей. По сравнению с прошлым годом рост оказался заметным, в среднем на десятки и даже сотни рублей.

Кроме того, в 2026 году налог на крепкие напитки стал выше, и эти расходы производители и продавцы включили в конечную цену. В итоге повышение МРЦ стало логичным продолжением налоговых изменений.

Напомним, минимальные цены на водку Минфин России ввел еще в 2009 году. Эта мера была направлена на борьбу с нелегальным производством. Позже регулирование распространили и на другие напитки: в 2011 году — на коньяк и бренди, а с 2016 года минимальные цены начали действовать для шампанского и игристых вин.