Минимальные розничные цены на крепкий алкоголь вырастут в 2026 году: подробности

Покупка алкоголя в 2026 году обойдется россиянам дороже уже с первых дней января. В стране вступили в силу новые минимальные розничные цены на крепкие напитки, которые напрямую влияют на стоимость бутылки в магазине.
«Минимальная розничная цена — это такая сумма, ниже которой просто не может стоить бутылка спиртного, если оно сделано из безопасного сырья и с него уплачены все налоги. МРЦ утверждает правительство», — пояснила экономический обозреватель KP.RU Елена Одинцова.
С 1 января минимальная цена водки объемом 0,5 литра выросла до 409 рублей. Бутылка коньяка теперь не может стоить дешевле 755 рублей, а бренди — 605 рублей. По сравнению с прошлым годом рост оказался заметным, в среднем на десятки и даже сотни рублей.
Кроме того, в 2026 году налог на крепкие напитки стал выше, и эти расходы производители и продавцы включили в конечную цену. В итоге повышение МРЦ стало логичным продолжением налоговых изменений.
Напомним, минимальные цены на водку Минфин России ввел еще в 2009 году. Эта мера была направлена на борьбу с нелегальным производством. Позже регулирование распространили и на другие напитки: в 2011 году — на коньяк и бренди, а с 2016 года минимальные цены начали действовать для шампанского и игристых вин.