«Налоговый кешбэк» заработает для российских семей: кто может рассчитывать на выплату

С начала 2026 года в России заработает новая мера поддержки для семей с детьми, так называемый «налоговый кешбэк». Речь идет о возврате части подоходного налога для родителей, которые работают официально и воспитывают двух и более детей. KP.RU разобрался, как это будет работать.
«Если семья соответствует установленным критериям, ей пересчитают уплаченный подоходный налог по льготной ставке 6%. Разницу в 7% (обычные 13% минус 6%) — вернут. Обращаться за таким кэшбеком могут оба родителя», — пояснила экономический обозреватель KP.RU Елена Одинцова.
Рассчитывать на кешбэк смогут семьи, где средний доход на человека не превышает полутора региональных прожиточных минимумов. При этом в семье должно быть не меньше двух несовершеннолетних детей или студентов-очников до 23 лет. Оба родителя должны работать и платить НДФЛ — подать заявление на возврат смогут каждый из них.
Подать заявку на налоговый кешбэк можно будет с 1 июня по 1 октября через портал Госуслуг или в МФЦ. Важно учитывать, что выплата оформляется за предыдущий год. В 2026 году ее смогут получить семьи, которые работали и платили налог в 2025-м.
Напомним, в России также проиндексировали страховые пенсии по старости, инвалидности и по потере кормильца. С 1 января выплаты увеличили на 7,6%.