Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Налоговый кешбэк» заработает для российских семей: кто может рассчитывать на выплату

Новая налоговая выплата для семей с детьми появится в РФ с начала 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

С начала 2026 года в России заработает новая мера поддержки для семей с детьми, так называемый «налоговый кешбэк». Речь идет о возврате части подоходного налога для родителей, которые работают официально и воспитывают двух и более детей. KP.RU разобрался, как это будет работать.

«Если семья соответствует установленным критериям, ей пересчитают уплаченный подоходный налог по льготной ставке 6%. Разницу в 7% (обычные 13% минус 6%) — вернут. Обращаться за таким кэшбеком могут оба родителя», — пояснила экономический обозреватель KP.RU Елена Одинцова.

Рассчитывать на кешбэк смогут семьи, где средний доход на человека не превышает полутора региональных прожиточных минимумов. При этом в семье должно быть не меньше двух несовершеннолетних детей или студентов-очников до 23 лет. Оба родителя должны работать и платить НДФЛ — подать заявление на возврат смогут каждый из них.

Подать заявку на налоговый кешбэк можно будет с 1 июня по 1 октября через портал Госуслуг или в МФЦ. Важно учитывать, что выплата оформляется за предыдущий год. В 2026 году ее смогут получить семьи, которые работали и платили налог в 2025-м.

Напомним, в России также проиндексировали страховые пенсии по старости, инвалидности и по потере кормильца. С 1 января выплаты увеличили на 7,6%.