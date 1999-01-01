«Налоговый кешбэк» заработает для российских семей: кто может рассчитывать на выплату

Рассчитывать на кешбэк смогут семьи, где средний доход на человека не превышает полутора региональных прожиточных минимумов. При этом в семье должно быть не меньше двух несовершеннолетних детей или студентов-очников до 23 лет. Оба родителя должны работать и платить НДФЛ — подать заявление на возврат смогут каждый из них.