Утильсбор в РФ на автомобили проиндексирован с 1 января

Путин ранее допустил, что утильсбор не будет вечным.
С 1 января 2026 года в России проиндексирован утилизационный сбор на автомобили и прицепы в рамках долгосрочной шкалы — размер ставок увеличен на 10−20%. Для легковых автомобилей величина повышения зависит от объема и мощности двигателя, для грузового транспорта — от возраста и массы транспортного средства.
Согласно постановлению правительства РФ, поэтапная индексация утилизационного сбора будет проводиться до 2030 года. Первым этапом стало повышение ставок с 1 октября 2024 года на 70−85%. Далее, начиная с 1 января каждого последующего года, размер утилизационного сбора для легковых и легких коммерческих автомобилей, грузовиков, автобусов, прицепов и полуприцепов будет ежегодно увеличиваться на 10−20%.
Повышение утилизационного сбора имеет временный характер и призвано содействовать экономическому развитию страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе программы «Итоги года с президентом России». По его словам, изменение размера сбора в первую очередь коснется владельцев мощных и дорогостоящих автомобилей с двигателем от 160 лошадиных сил, которые преимущественно эксплуатируются в крупных городах, напоминает «Царьград».
Глава государства выразил надежду, что данная мера не станет постоянной, и со временем у граждан России появится более широкий выбор автомобилей. При этом президент рекомендовал россиянам обратить внимание на предложения отечественных автопроизводителей.