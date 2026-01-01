Утильсбор в РФ на автомобили проиндексирован с 1 января

Повышение утилизационного сбора имеет временный характер и призвано содействовать экономическому развитию страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе программы «Итоги года с президентом России». По его словам, изменение размера сбора в первую очередь коснется владельцев мощных и дорогостоящих автомобилей с двигателем от 160 лошадиных сил, которые преимущественно эксплуатируются в крупных городах, напоминает «Царьград».