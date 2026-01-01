В Челябинске продают прибыльный ресторан быстрого питания

Ранее в Челябинске выставили на продажу объекты общепита: на улице Воровского продавали бистро с паназиатской кухней за 1,1 млн рублей, при том что в 2024 году его предлагали на 300 тысяч дороже. До этого на сервисах объявлений появлялись предложения о продаже ресторанов по цене от 4 до 7,5 млн рублей, включая камерный ресторан в центре и семейные проекты в жилых кварталах.