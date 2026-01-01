В России подорожала водка

Ранее в Минфине уже анонсировали повышение минимальных цен на крепкий алкоголь, включая водку, коньяк, бренди и виски, указывая, что приказ будет действовать до 31 декабря 2031 года. На фоне удорожания алкоголя и роста акцизов потребление спиртного в России снижается: в ноябре показатель опустился до 7,63 литра на душу населения в год, что является минимумом с 1997 года.