В России подорожала водка

Алкоголь стал дороже в розничной торговле.
С 1 января 2026 года в России выросли минимальные цены на водку, коньяк и бренди. Об этом говорится в документе Минфина.
«Минимальная розничная цена (МРЦ) на водку повысилась на 60 рублей. МРЦ на бутылку водки объемом 0,5 литра составит 409 рублей. Цена на бренди и коньяк увеличилась до 605 рублей и 755 рублей соответственно», — передает РБК со ссылкой на документ.
Ранее в Минфине уже анонсировали повышение минимальных цен на крепкий алкоголь, включая водку, коньяк, бренди и виски, указывая, что приказ будет действовать до 31 декабря 2031 года. На фоне удорожания алкоголя и роста акцизов потребление спиртного в России снижается: в ноябре показатель опустился до 7,63 литра на душу населения в год, что является минимумом с 1997 года.