С 1 января МРОТ подскочил до 27 тысяч рублей

Минимальная зарплата с 1 января в России выросла. А семьям с двумя и более детьми вернут часть НДФЛ. Об этом говорится в соответствующих федеральных законах.
Теперь минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составляет 27 093 рубля в месяц. Это заметно больше, чем было в 2025 году: 22 440 рублей.
По оценкам Минтруда, такое повышение напрямую затронет около 4,6 млн человек. Новый МРОТ будет более чем на треть превышать уровень прожиточного минимума.
А для семей с детьми вводится новая мера поддержки — ежегодная семейная налоговая выплата. На неё смогут претендовать семьи, где двое или больше детей, а доход на каждого члена семьи не превышает полутора прожиточных минимумов в регионе. Также у претендента на выплату не должно быть задолженностей по алиментам.
Выплату будут получать оба родителя на каждого ребёнка до 18 лет (или до 23 лет, если он учится очно). По расчётам властей, такая поддержка может приносить семье от 56 до 189 тысяч рублей за год. Фактически это будет возврат части уплаченного налога на доходы (НДФЛ).