Путин утвердил рост НДС в Рф до 22%, закон вступил в силу с 1 января

В России с 1 января 2026 года повышается ставка налога на добавленную стоимость. Она составит 22% против прежних 20%. Соответствующий закон, ранее подписанный президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, вступает в силу с указанной даты.
При этом предусматривается сохранение льготной ставки для социально значимых товаров. Речь идёт о продуктах питания, товарах для детей, лекарствах, медицинской продукции, книгах, изданиях периодической печати и ряде других товаров. Ставка НДС для них останется на уровне 10%.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что повышение налога на добавленную стоимость (НДС) является временной мерой. Общая налоговая нагрузка в стране должна снижаться, подчеркнул российский лидер.
Тем временем глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин сделал прогноз, что инфляция в России после повышения НДС не ускорится.