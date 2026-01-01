Учительница Александра Сычаева теперь строит Хабаровск

Резко поменять свою жизнь, выйти из зоны комфорта, где всё налажено и привычно, в другую реальность — на производство, где рабочая роба, сварка и скрежет металла, может не всякий. Александра Сычаева смогла.
Она, педагог дошкольного образования, которая десять лет проработала в детском саду, ушла на завод железобетонных изделий арматурщицей. И уверяет, что только тут нашла себя. Корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня» поближе познакомился с Александрой.
Здесь всё начинается.
В большом арматурном цехе завода «Прогресс» Александра электрической дугой варит металлические стержни. Потом она начнет вязать специальной проволокой арматуру, и эти заготовки лягут перемычками на большой каркас. Он бывает разных размеров — от трех метров и больше. В зависимости от того, какой нужен заказчику.
Им приносят чертеж, по которому они работают. Готовый металлический каркас уезжает в формовочный цех, там его заливают бетоном, получается плита.
У завода много заказов, сейчас панели идут для жилищного строительства в районе Депо-2, улицы Слободской, предприятие отливает сваи для Большого Уссурийского острова. Из их плит возводят жилищные комплексы, которые у всех на слуху.
Город строится, поднимается ввысь, и они чувствуют это динамичное движение, потому что начинается оно здесь.
Александра знает, что с использованием их изделий возводилась набережная в Хабаровске, крупные торговые центры, большой строительный магазин, «Платинум Арена», акушерский корпус перинатального центра и даже храм Серафима Саровского.
Но как она, красивая женщина, оказалась на предприятии?
На завод первой пришла ее старшая сестра Ирина. Освоилась, стала рассказывать, что у них происходит, и всякий раз искренне добавляла: «Я очень люблю свою работу». Из арматурщиц она быстро выросла до контролера ОТК.
Александра, слушая ее, удивлялась: да что там можно любить? Пыль, холод, рабочие рукавицы. Но Ирина стояла на своем, убеждала сестру, дескать, а вот и не скажи, коллектив у нас хороший. Народ отзывчивый, мужчины всегда помогут, если нужно, скажем, тяжести перенести, еще и успокоят, ты, мол, не переживай, сейчас все сделаем.
Александра слушала ее, и в какой-то момент ей тоже захотелось иметь работу, которую можно любить. Как только появилась вакансия, Ирина позвонила сестре, сказала: приходи. Александра Сычаева растерялась. Любить работу она согласна, а делать-то что надо? Ирина объяснила. Все оказалось несложно.
Удивительно, но ее не испугал производственный цех. Главное — понимать, зачем ты здесь. И она, кажется, поняла.
За работу не стыдно.
Александра на заводе уже почти два года. Признается, что когда вяжешь арматуру, чувствуешь металл, его прочность, понимаешь, что каждую скрутку, связанный каркас завтра облекут в бетон, а это уже готовое железобетонное изделие.
Металл дает человеку, который с ним работает, внутреннее ощущение силы, прочности, надежности. И защищенности. Может, именно этого подсознательно ей и не хватало в ее прежней жизни.
На заводе все изделия выпускаются по ГОСТу, качество тщательно проверяется. Для Александры это еще один повод для внутренней убежденности, что она тут не случайно.
Да, они все делают отменно, а потому ей за свою работу не стыдно. А то, как порой относятся люди к творению своих рук, — и строители, и модельеры со швеями, она насмотрелась. Ей так работать не хочется.
Тут все основательно. Плиты, которые отливают на заводе, станут частью высотного дома, застройщики могут заказать их изделия и для зданий высотой от 6 до 19 этажей, и для небольшого уютного коттеджа.
Причем завод выпускает теперь новые трехслойные плиты — инновационный для региона строительный продукт. Они покидают завод уже с утеплителем и фасадной облицовкой, их останется только собрать воедино.
Человек, который собрался построить частный дом, не всегда может заказать готовый проект — долго, дорого. Так вот, для таких застройщиков завод предлагает десять архитектурных вариантов — от совсем небольшого, в 42 квадратных метра, до особняка в 340 квадратов, причем есть проекты и для северных районов края.
Впрочем, каждый вариант можно изменить по желанию заказчика. На заводе есть специальное оборудование, которое позволяет быстро менять технические условия для разных проектов.
Работают они в одну смену, целый день на ногах. Спрашиваю: тяжело? Александра смеется, говорит, что в модном бутике, где она успела поработать, тоже с утра до ночи, бывало, не присядешь. Устала? Бывает! Отдохнешь, станет легче.
Здесь она видит смысл того, что делает. Говорит, что, наверное, изначально не туда пошла учиться.
Иногда их торопят — быстрее, быстрее отдавать каркасы на формовку, приходится включать скорость. А если работа идет в обычном ритме, она не замечает, как пролетела смена. С приходом на завод у Александры стало спокойно на душе. А с сестрой у них появились общие темы для разговоров.
По субботам они работают редко, когда есть производственная необходимость. У них приличная зарплата — от 90 тысяч и выше, но деньги в семье никогда не лишние. Понятно, что не всех такое денежное довольствие устраивает, особенно мужчин. Люди приходят и уходят, иногда возвращаются.
На заводе не скрывают, что с кадрами у них большая проблема. Тем более здесь ценят таких рабочих, как Александра, организованных, обязательных, все понимающих с полуслова.
Женщин в арматурном цехе всего четыре, включая крановщицу Анну. К слову, одну из них привел муж, ничего не видит зазорного в том, что жена — арматурщица.
Человек в хорошем настроении.
Признаться, ее решение пойти на завод друзья и знакомые не поняли. В арматурщицы, зачем? Опомнись! Удивились и родители: да зачем же, Сашенька? Но они люди мудрые, в этом году отметили золотую свадьбу, 50 лет вместе. Папа — водитель, мама медсестрой в 10-й горбольнице много лет отработала. Они любят свою дочь и верят ей, не сомневаются, что она поступает правильно.
Муж Александры всё боялся, что она не выдержит. Но теперь, глядя на жену, понимает, что ее действительно есть за что уважать.
Они воспитывают двоих детей, старшей дочери 22 года, она учится в Биробиджанском педагогическом институте на логопеда-дефектолога, младшей — тринадцать лет, еще школьница, ученица военно-морского лицея.
Они заметили, что мама теперь приходит с работы в хорошем настроении. Если чувствуют, что устала, приготовят ужин.
Я спросила, как она представляет свою жизнь дальше. Александра рассмеялась:
— Лет пять я еще на заводе поработаю, а там видно будет.
Она и тут честна и искренна.