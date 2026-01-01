Учительница Александра Сычаева теперь строит Хабаровск

Признаться, ее решение пойти на завод друзья и знакомые не поняли. В арматурщицы, зачем? Опомнись! Удивились и родители: да зачем же, Сашенька? Но они люди мудрые, в этом году отметили золотую свадьбу, 50 лет вместе. Папа — водитель, мама медсестрой в 10-й горбольнице много лет отработала. Они любят свою дочь и верят ей, не сомневаются, что она поступает правильно.