Цена на алкоголь выросла в России

Подорожало и пиво. Акциз на пиво крепостью от 0,5% до 8,6% увеличился с 30 до 33 рублей за литр, а на более крепкое пиво — с 56 до 62 рублей. Аналогичное повышение — с 30 до 33 рублей — коснулось сидра, пуаре и медовухи. Акцизы на винные и виноградосодержащие напитки без добавления ректификованного спирта выросли до 165 рублей за литр. Повышены ставки и на виноградное и плодовое сусло, виноматериалы — с 38 до 49 рублей за литр.