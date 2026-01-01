Цена на алкоголь выросла в России

Акциз на вина с 1 января теперь составляет 148 рублей за литр.
С 1 января в России вступили в силу изменения в Налоговый кодекс, предусматривающие повышение акцизов на алкогольную продукцию. В ближайшее время это приведет к росту розничных цен на алкоголь.
«Акциз на вина (за исключением крепленых (ликерных) вин), фруктовые вина и плодовую алкогольную продукцию повышен в России с 1 января со 113 рублей до 148 рублей за 1 литр», — передает ТАСС. Для игристых вин, включая российское шампанское, ставка выросла со 125 до 160 рублей за литр. Акциз на крепленые (ликерные) вина и крепленое вино наливом установлен на уровне 165 рублей за литр против прежних 148 рублей.
Подорожало и пиво. Акциз на пиво крепостью от 0,5% до 8,6% увеличился с 30 до 33 рублей за литр, а на более крепкое пиво — с 56 до 62 рублей. Аналогичное повышение — с 30 до 33 рублей — коснулось сидра, пуаре и медовухи. Акцизы на винные и виноградосодержащие напитки без добавления ректификованного спирта выросли до 165 рублей за литр. Повышены ставки и на виноградное и плодовое сусло, виноматериалы — с 38 до 49 рублей за литр.
Кроме того, увеличены акцизы на крепкий алкоголь. Для продукции крепостью свыше 18 градусов ставка выросла с 740 до 824 рублей за литр безводного этилового спирта. Аналогичное повышение коснулось и этилового спирта, включая спирт-сырец и дистилляты. Эксперты ожидают, что рост акцизов отразится на конечных ценах для потребителей и может привести к дальнейшему подорожанию алкогольной продукции в течение года.
Ранее эксперты уже отмечали рост цен на спиртное из-за последовательного увеличения акцизов, подорожания упаковки и логистики, а также планируемого повышения НДС до 22% в 2026 году. Минфин утвердил новые минимальные розничные цены на водку, коньяк и бренди с 1 января 2026 года, а продажи водки и коньяка в 2025-м начали снижаться на фоне удорожания продукции.