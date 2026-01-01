Стала известна минимальная цена пачки сигарет в России

Кроме того, установлена минимальная цена за 1 миллилитр жидкости для электронных сигарет в картридже (капсуле) в размере 90 рублей на период с 1 января по 31 декабря 2026 года. Стоимость 1 миллилитра жидкости для электронных сигарет во флаконе составляет 72 рубля, в одноразовом устройстве — 120 рублей.