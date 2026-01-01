Экономист Беляев сказал, как избежать блокировок при переводах самому себе

«Блокируются счета, когда переводите более 200 тысяч со счета на счет с одного банка в другой на свое имя. Когда переводите деньги и снимаете их сразу. Это может вызывать подозрение. Чтобы счета не блокировали, нужно соблюдать эти пункты», — сказал Беляев.