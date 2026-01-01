Экономист Беляев сказал, как избежать блокировок при переводах самому себе

Россияне стали чаще жаловаться на блокировку переводов между своими счетами. О причинах блокировок и как их избежать aif.ru рассказал финансовый аналитик Михаил Беляев.
«Блокируются счета, когда переводите более 200 тысяч со счета на счет с одного банка в другой на свое имя. Когда переводите деньги и снимаете их сразу. Это может вызывать подозрение. Чтобы счета не блокировали, нужно соблюдать эти пункты», — сказал Беляев.
При сборе денег, например, на подарки, можно в переводе указывать назначение платежа, это также снизит риск блокировок, добавил экономист.
Контроль за такими переводами введен для того, чтобы затруднить использование «серых» схем по переводу денег, сокрытия доходов от налоговой и органов, контролирующих законность ведения предпринимательской деятельности, отметил Беляев.
«Шум о блокировках в основном идет от тех людей, которые работают в нелегальной зоне», — подчеркнул собеседник aif.ru.
В ноябре глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор фиксирует рост жалоб на необоснованную блокировку счетов, это свидетельствует о том, что где-то «перегнули палку» в борьбе с мошенничеством.