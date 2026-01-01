Ричмонд
Экономист Беляев сказал, как избежать блокировок при переводах самому себе

Россияне стали чаще жаловаться на блокировки счетов при переводе денег самому себе. Экономист Беляев объяснил, как этого избежать.

Источник: Аргументы и факты

Россияне стали чаще жаловаться на блокировку переводов между своими счетами. О причинах блокировок и как их избежать aif.ru рассказал финансовый аналитик Михаил Беляев.

«Блокируются счета, когда переводите более 200 тысяч со счета на счет с одного банка в другой на свое имя. Когда переводите деньги и снимаете их сразу. Это может вызывать подозрение. Чтобы счета не блокировали, нужно соблюдать эти пункты», — сказал Беляев.

При сборе денег, например, на подарки, можно в переводе указывать назначение платежа, это также снизит риск блокировок, добавил экономист.

Контроль за такими переводами введен для того, чтобы затруднить использование «серых» схем по переводу денег, сокрытия доходов от налоговой и органов, контролирующих законность ведения предпринимательской деятельности, отметил Беляев.

«Шум о блокировках в основном идет от тех людей, которые работают в нелегальной зоне», — подчеркнул собеседник aif.ru.

В ноябре глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор фиксирует рост жалоб на необоснованную блокировку счетов, это свидетельствует о том, что где-то «перегнули палку» в борьбе с мошенничеством.

Узнать больше по теме
Эльвира Набиуллина: биография главы Центробанка России и санитара финансовой системы
Она поступила на экономический факультет наугад, не понимая, что такое экономика. За десятки лет в профессии Эльвира Набиуллина добилась высот: ей довелось поработать и профильным министром, и в банках. Собрали главное из биографии председателя Центрального банка России, влияющего на жизнь целой страны.
Читать дальше