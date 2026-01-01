Долю мигрантов на стройках ограничили в России

«Непосредственно в 2026 году влияние снижения квот на мигрантов в строительной отрасли не должно быть существенным, так как основная масса мигрантов в строительной отрасли — это граждане Узбекистана и Таджикистана, которые получают патенты и на которых снижение квот не распространяется. Но в целом в краткосрочной и среднесрочной перспективе сокращение доли мигрантов может осложнить работу строительных компаний», — рассказал РИА Недвижимость президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков, отметив, что нововведение может привести к росту кадрового голода на рядовых неквалифицированных позициях.