Долю мигрантов на стройках ограничили в России

МОСКВА, 1 янв — РИА Недвижимость. Лимит в 50% на долю иностранных рабочих на стройках начал действовать в большинстве регионов России с 1 января.
В августе 2025 года Минтруд предложил снизить в 2026 году долю иностранных работников в девяти видах экономической деятельности, в том числе в строительстве с 80% до 50%. За нарушение квот предусмотрены денежные штрафы, либо временная приостановка деятельности. В итоге правительство утвердило проект постановления, который был представлен ведомством. Нововведение вступило в силу 1 января 2026 года.
«Непосредственно в 2026 году влияние снижения квот на мигрантов в строительной отрасли не должно быть существенным, так как основная масса мигрантов в строительной отрасли — это граждане Узбекистана и Таджикистана, которые получают патенты и на которых снижение квот не распространяется. Но в целом в краткосрочной и среднесрочной перспективе сокращение доли мигрантов может осложнить работу строительных компаний», — рассказал РИА Недвижимость президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков, отметив, что нововведение может привести к росту кадрового голода на рядовых неквалифицированных позициях.
Он также отметил, что негативно это может повлиять еще и на привлечение в Россию рабочих из Индии, если тенденция по уменьшению квот для иностранцев продолжится в следующие годы.
По словам Глушкова, доля мигрантов в стройотрасли сейчас в среднем составляет 13−15%. И хотя иностранные рабочие не могут полностью заместить открытые вакансии из-за отсутствия необходимых допусков и недостаточной компетенции, строительные компании сохраняют интерес к их найму. «Привлечение мигрантов играет важную роль — они “гасят” острую потребность в рабочей силе в моменты высокой загрузки подрядных организаций», — объяснил он.
Однако введенный лимит по квотам на мигрантов не распространяется на 21 регион России. Например, в регионах с особенно большим объемом строительных работ — в ДНР, ЛНР, Белгородской, Брянской, Запорожской, Курской, Ленинградской, Херсонской областях, Санкт-Петербурге — квоты отменены, пояснил Глушков. При этом в Дагестане квота определена в 30%, на Камчатке, в Омске, ЯНАО и ХМАО квоты остались на прежнем уровне — 80%, в Астраханской и Магаданской областях — 70%, в Липецкой — 45%, добавил глава НОСТРОЯ.