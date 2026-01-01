Назван минимальный доход по вкладу, с которого не возьмут налог

Ранее необлагаемый НДФЛ процентный доход по вкладам составлял 150 тысяч рублей за 2023 год и 210 тысяч рублей за 2024 год, при этом эти суммы входили в основную налоговую базу и позволяли применять социальные, имущественные и инвестиционные вычеты. С 1 января прошлого года проценты по вкладам исключены из основной базы по НДФЛ, поэтому налоговые вычеты к ним больше не применяются, однако декларации за 2023 и 2024 годы с правом на вычет можно подать до конца 2026 и 2027 годов соответственно.