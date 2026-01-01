Назван минимальный доход по вкладу, с которого не возьмут налог

Если ключевая ставка в течение 2026 года будет повышаться, то лимит увеличится.
Сумма процентного дохода по банковским вкладам, которая будет учитываться при расчете НДФЛ за 2026 год, составит не менее 160 тысяч рублей. Такой ориентир был получен с помощью формулы, закрепленной в Налоговом кодексе. В случае повышения ключевой ставки в течение года размер необлагаемого налогом процентного дохода по вкладам также возрастет, однако опуститься ниже 160 тысяч рублей он уже не сможет. В Минфине подтвердили, что подход к расчету не изменился.
«Максимальный размер доходов в виде процентов, не облагаемый НДФЛ, определяется как произведение 1 млн рублей и максимального значения ключевой ставки ЦБ из действовавших по состоянию на первое число каждого месяца года, в котором получены такие доходы», — отметили в пресс-службе министерства. Информацию передает «РБК Инвестиции».
Подход к расчету налога основывается на размере ключевой ставки — на 1 января он составляет 16% годовых. Таким образом, сумма в 160 тысяч рублей (один миллион рублей × 16%) уже сейчас является гарантированным объемом процентного дохода по вкладам. по итогам 2026 года он может быть освобожден от налогообложения.
Если в течение года не произойдет ни одной ситуации, когда на первое число какого-либо месяца ключевая ставка окажется выше 16%, то есть если Банк России будет поддерживать ее на текущем уровне либо снижать, то 160 тысяч рублей станут окончательно установленным предельным размером процентного дохода по вкладам, не подлежащего обложению НДФЛ. В случае повышения ключевой ставки в 2026 году указанный лимит будет увеличен в соответствии с предусмотренной формулой расчета.
Ранее необлагаемый НДФЛ процентный доход по вкладам составлял 150 тысяч рублей за 2023 год и 210 тысяч рублей за 2024 год, при этом эти суммы входили в основную налоговую базу и позволяли применять социальные, имущественные и инвестиционные вычеты. С 1 января прошлого года проценты по вкладам исключены из основной базы по НДФЛ, поэтому налоговые вычеты к ним больше не применяются, однако декларации за 2023 и 2024 годы с правом на вычет можно подать до конца 2026 и 2027 годов соответственно.